Air Arabia, ecco l'elenco dei voli speciali di rimpatrio dal Marocco

10:39

In seguito alla chiusura delle frontiere del Marocco per ostacolare l’avanzata della variante Omicron di Covid-19 Air Arabia ha caricato alla vendita i seguenti voli speciali di rimpatrio in Italia.

I primi sono quelli da Casablanca a Napoli previsti il 6, 13, 20 e 27 gennaio alle 14,20, con atterraggio a Napoli alle 17,35. Sempre da Casablanca alla volta del capoluogo campano parte un volo alle 8 del mattino nei giorni 8, 15, 22 e 29 gennaio, con arrivo a Napoli alle 11,15.



Numerosi i collegamenti speciali da Casablanca a Bergamo: dopo quello di questa mattina ne sono previsti altri con decollo alle 7,35 nei giorni 11, 18 e 25 gennaio. Domani, e poi ancora il 12, 19 e 26 gennaio ne parte un altro alle 7,40, con arrivo a Bergamo alle 10,40.



Alle 15 del 7 gennaio decollerà un volo, sempre su Bergamo, seguito alla stessa ora da altri il 14, 21 e 28 gennaio. Nei giorni 8, 15, 22 e 29 gennaio è previsto un volo per Bergamo in partenza da Casablanca alle 16,25, con atterraggio in Italia alle 19,25. Infine Air Arabia ha messo a disposizione un collegamento, sempre su Bergamo, in partenza alle 16,15 nei giorni 10, 17, 24 e 31 del mese.