Ryanair sospende i voli da Perugia a Londra, Palermo e Malta

08:47

Ryanair sospende i voli da Perugia verso Londra, Palermo e Malta, mentre le frequenze settimanali della rotta Perugia-Catania vengono ridotte da tre a due.

Pubblicità

La decisione, che riguarderà almeno il mese di gennaio, è stata presa dalla compagnia sulla base delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia e della conseguente riduzione delle prenotazioni. Come riporta Umbria24, l’ultimo volo verso Londra è in programma per domenica 9 gennaio poi, salvo ulteriore proroga delle cancellazioni, si riprenderà mercoledì 2 febbraio. Per quanto riguarda Palermo, stop dall’8 gennaio con ripartenza prevista il 2 febbraio con tre frequenze settimanali. La rotta verso Malta invece si fermerà dal 7 gennaio al 4 febbraio. Per quanto riguarda Catania, infine, niente più volo il mercoledì, mentre vengono confermate le rotte del lunedì e del venerdì. E anche per l’isola del Mediterraneo si dovrebbe ripartire dal 2 febbraio.



La compagnia ha rivisto le previsioni relative alle perdite, spiegando che “con la variante Omicron e le recenti restrizioni di viaggio del Governo in tutta Europa si sono indebolite le prenotazioni in prossimità di Natale e Capodanno. È ora probabile che la previsione di traffico per l’intero anno di Ryanair sarà di poco meno di 100 milioni di passeggeri”. Da qui la scelta di tagliare di un terzo la capacità prevista per gennaio.



Il San Francesco è un aeroporto che dipende in larga parte dalle scelte di Ryanair. Nel 2019 la compagnia ha generato l’80 per cento del traffico dello scalo umbro.

Il prossimo piano industriale dell’aeroporto è atteso entro la fine di gennaio. Salvo sorprese invece da fine marzo, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’orario estivo, da Perugia decolleranno le rotte verso Barcellona, Vienna e Bucarest.