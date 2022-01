11:25

Ryanair prepara una nuova zampata sull’Italia? Mancano ancora i dettagli in termini di network, ma le prime anticipazioni fornite dal chief executive officer Eddie Wilson sembrano andare in questa destinazione.

In un’intervista rilasciata alla Reuters sul tema dell’andamento previsto per la prossima estate, il manager ha fato un riferimento esplicito alla Penisola, dove la compagnia low cost sarebbe intenzionata a posizionare ben 92 aeromobili, contro i 67 della summer 2019. Con questa potenza di fuoco l’ambizione è di arrivare a raggiungere un market share del 40 per cento sul territorio italiano.



Più un generale Wilson rileva un primo cambiamento rispetto al sentiment del mercato dopo il black out generale delle ultime settimane. Questo, dice, si tradurrà in una decisa ripresa dei viaggi con l’abbassarsi dell’allarme Omicron, anche se prevede che l’offerta posti totale sarà inferiore del 10-15 per cento rispetto a tre anni prima e di conseguenza è possibile ipotizzare un sensibile aumento delle tariffe.