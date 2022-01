Ryanair sbanca Dublino: 120 rotte per l'estate, 12 mete in Italia. New entry Alghero

15:55

Ryanair rilancerà gli investimenti su Dublino con l’avvio della stagione estiva, mettendo in campo la programmazione più ampia di sempre dallo scalo irlandese. Grazie a posizionamento di un aereo in più (33 quelli in totale) la low cost avrà un totale di 120 rotte per la summer e 935 collegamenti alla settimana.

E ci sarà anche tanta Italia nel network: oltre alla new entry Alghero, che torna nella rete dopo 7 anni di assenza con due frequenze alla settimana, sono previsti voli anche su Cagliari, Palermo, Napoli, Brindisi, Bologna, Roma Ciampino, Pisa, Bergamo, Verona, Milano Malpensa e Torino.



Rispetto alla programmazione su Dublino dell’estate del 2019 in totale Ryanair avrà 17 destinazioni in più.