11:54

Si avvicina la fine della chiusura pressoché totale ai viaggiatori stranieri per il Marocco. Il Governo ha infatti annunciato che metterà fine al bando ai voli internazionali a partire dal prossimo 7 febbraio.

Il flight ban era stato varato lo scorso 29 novembre e la scadenza era stata più volte rinviata, costringendo alcune compagnie a effettuare voli straordinari per il rimpatrio di alcuni cittadini stranieri bloccati nel Paese. Ora la situazione epidemiologica appare maggiormente sotto controllo e il divieto non si rende più necessario.



Verranno tuttavia adottate nuove misure di sicurezza per chi entrerà nel Paese e le modalità verranno comunicate nei prossimi giorni.