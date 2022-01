Adr: intesa con Leonardo per sviluppare gli 'smart hub'

14:36

Aeroporti di Roma si muove in direzione dello sviluppo degli smart hub e in quest’ottica stringe una partnership con Leonardo.

Le direttrici dell’accordo riguardano la congiunta progettualità per realizzare soluzioni e servizi nell’ambito della cyber security, in quello dei sistemi di sorveglianza, monitoraggio, comunicazione e supporto alle decisioni dedicati alle infrastrutture critiche e nella mobilità aerea urbana, con particolare riferimento ai requisiti di sviluppo di infrastrutture di terra e controllo del traffico aereo.



“L'intesa firmata con Leonardo – ha evidenziato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – nasce dalla volontà di due grandi aziende di condividere una visione comune di fare sistema per individuare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci potendo così contribuire al meglio alla transizione sostenibile e digitale del settore dell’aviazione, a beneficio del Paese. Da tempo abbiamo impresso una forte accelerazione su innovazione e digitalizzazione, ambiti nei quali – insieme alla sostenibilità - puntiamo ad essere precursori e ad implementare soluzioni di eccellenza”.



“Per Leonardo l’accordo con Adr significa unire le competenze di due player di eccellenza – ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo - creando una partnership tecnologica con Adr per la trasformazione digitale sicura. Siamo orgogliosi di fornire le nostre soluzioni avanzate nei settori dell’aerospazio, della difesa e della cyber security ad Adr per rafforzare e promuovere l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale degli aeroporti del primo polo aeroportuale italiano”.