Linate e Malpensa recuperano terreno grazie alle low cost

15:54

Aeroporti milanesi in deciso recupero. Come riportato dall’analisi del Corriere della Sera su dati Oag, nella prima parte del 2022 gli scali di Malpensa e Linate dovrebbero tornare alla alla quasi normalità pre-Covid, mentre potrebbero superare i record precedenti per qualche settimana in piena estate.

Il dato dovrebbe concretizzarsi grazie al fondamentale apporto delle low cost, che a Malpensa rappresentano la netta maggioranza e a Linate vedono triplicare la loro quota.



Verificando i posti messi a disposizione dalle diverse compagnie, dal 1 gennaio al 30 giugno si notano riduzioni del 10% a Linate rispetto ai valori pre-Covid e del 14% a Malpensa.

I due scali gestiti da Sea si muovono meglio della media europea che, nello stesso periodo, registra un taglio del 21%.

Linate

In dettaglio, da Linate sono attese in decollo almeno 17 compagnie che nel primo semestre hanno messo in vendita 2,86 milioni di posti in partenza contro i 3,17 milioni del primo semestre 2019. L’incremento rispetto al 2021 è del 211%. Sicuramente al successo ha contribuito il fatto che sullo scalo si possono operare soltanto collegamenti nazionali e con l’Ue (più il Regno Unito e la Svizzera), quelli che secondo gli esperti torneranno prima ai valori normali.

La graduatoria vede al vertice Ita Airways , seguita in ordine decrescente da easyJet, Volotea, Wizz Air e British Airways. Nel complesso, l’analisi mostra che il segmento low cost a Linate è passato dal 7,2% del 2019 al 21,6% del primo semestre 2022.



Malpensa

Passando a Malpensa, lo scalo ha sofferto della chiusura di molti mercati dell’Asia e della ancora timida ripresa dei collegamenti con Nord e Sud America. Nonostante questo, il calo rispetto al semestre pre-Covid è contenuto: il vuoto lasciato da alcuni vettori extraeuropei viene colmato delle low cost.

EasyJet resta prima con quasi 1,95 milioni di sedili offerti in partenza ed è seguita da Ryanair, che si avvicina a 1,2 milioni, incrementando dell’82%. Fa ancora di più Wizz Air, terza con 745 mila posti e un balzo di quasi il 359%. Emirates è la prima compagnia tradizionale a Malpensa con 261 mila posti.

A Malpensa il peso delle low cost passa dal 41,6% del primo semestre 2019 al 61,9% del periodo gennaio-giugno 2022.