Finnair: più spazio e nordic design per i voli a lungo raggio

di Alberto Caspani

12:26

Business class rinnovata, lancio di una nuova Premium Economy e innovazioni in puro stile nordico: arriva sul mercato del lungo raggio la “elevated experience” di Finnair.

“Grazie a un investimento di circa 200 milioni di euro - spiega Topi Manner, ceo della compagnia (nella foto) - la primavera 2022 segna per noi una vera e propria rinascita, che celebreremo ufficialmente l’anno prossimo in occasione del centenario di Finnair. Il processo di rinnovamento in corso sui nostri Airbus A350 e A330 durerà complessivamente due anni”.



Spazio, il nuovo lusso

Le rotte su cui sarà già possibile provare la “elevated experience” saranno annunciate il prossimo 1° marzo, con l’inizio delle vendite, e il volo inaugurale punterà verosimilmente su una destinazione in Asia, core-business della compagnia. Ai passeggeri viene garantita una fruizione massimizzata degli spazi a bordo, considerato dal chief commercial officer Ole Orvér “il vero lusso dell’era post-pandemica”, mettendo a disposizione in business class il rivoluzionario sedile curvo tridimensionale Collins Aerospace AirLounge (sino a 46 posti), mentre nella nuova Premium Economy il seat pitch dei 26 posti a sedere è di 38 pollici, con un aumento di spazio del 50% sulla classe economy (grazie anche all’ampia reclinabilità di 8”). Connettività integrata, tessuti di design Marimekko e porcellane Iittala completano un’esperienza di volo che restituisce l’intimità unica delle case finlandesi.