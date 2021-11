Finnair volerà su 5 città in Italia nella summer 2022

11:27

Riavvicinerà quota cento destinazioni il network che Finnair ha messo in programma per il prossimo orario estivo. E l’Italia sarà nuovamente protagonista con ben 5 destinazioni: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Verona.

La compagnia finlandese tornerà ad avere un ruolo centrale nelle rotte a lungo raggio e nella pianificazione c’è il ritorno di cavalli di battaglia quali il Giappone (Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka e Sapporo). principali megalopoli asiatiche, volando verso Shanghai e quotidianamente verso Hong Kong, Seoul, Singapore e Bangkok. Due invece le new entry assolute da marzo: Busan in Corea del Sud e Dallas negli Stati Uniti, Paese dove Finnair volerà anche a Los Angeles, New York e Chicago.



Con la crescita del traffico intercontinentale, Finnair rafforzerà anche la sua rete europea da Helsinki con collegamenti regolari verso oltre 70 città europee, comprese le nuove destinazioni Zagabria e Larnaca.