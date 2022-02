Questione Ucraina: diversi voli cancellati e spunta il nodo coperture assicurative

11:43

È una situazione in continua evoluzione quella relativa ai voli da e per l’Ucraina. I timori per l’escalation della tensione che potrebbe aprire le porte a un attacco della Russia al Paese sta spingendo la maggior parte delle compagnie aeree a cancellare i voli.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, al momento l’unica compagnia aerea straniera che sta mantenendo l’operativo è Wizz Air che anche nella giornata di ieri ha continuato a volare su Kiev. Il Paese ha deciso di non chiudere lo spazio aereo, non ritenendo che al momento ci siano rischi per le compagnie, ma ad aggravare la situazione è emerso un altro fattore: le aziende che forniscono in leasing gli aerei hanno sospeso le coperture assicurative, impedendo di fatto di effettuare i voli.



Per coprire temporaneamente il problema il Governo dell’Ucraina ha deciso di stanziare circa mezzo miliardo di dollari quale copertura dei rischi per chi intendesse proseguire nei collegamenti e si attende ora di capire quale sarà la risposta del settore.