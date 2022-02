Gnv a quota 25 navi, in arrivo la new entry Spirit

14:04

Si chiamerà Gnv Spirit la nuova nave che porterà a 25 le unità della fotta Gnv. Costruita nel 2001 nei Cantieri HDW a Kiel in Germania, la nuova ro-pax ha 32.728 tonnellate di stazza lorda, 203 metri di lunghezza e una velocità di crociera di 29 nodi. La nave partirà oggi dal porto di Le Havre diretta ai cantieri di Nuova Meccanica Navale di Napoli per attività di manutenzione in vista dell’imminente stagione.

Offre ampi spazi di bordo e una capacità di accoglienza fino a 1.595 passeggeri, con 265 cabine e ascensori a ogni ponte nave. Tra i servizi un’area relax con piscina, 3 bar di bordo, una sala ristorante e uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli.

Con una flotta che conta ora 25 navi la compagnia opera 27 linee da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.