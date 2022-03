Finnair riprende i voli sul Giappone evitando lo spazio aereo russo

11:12

La prossima settimana Finnair riprenderà a operare il collegamento per Tokyo Narita quattro volte la settimana, ma lo farà evitando lo spazio aereo russo. "Il Giappone è uno dei nostri mercati più importanti e vogliamo continuare a offrire collegamenti sicuri e affidabili tra Helsinki e Tokyo anche in questa situazione - ha affermato Ole Orver, chief commercial officer di Finnair.

All'inizio di questa settimana il vettore ha sospeso i collegamenti alla volta di Cina, Giappone e Corea del Sud fino a domenica 6 marzo.

I voli per l'aeroporto di Narita dureranno ora circa 13 ore e decolleranno da Helsinki il martedì, giovedì, venerdì e sabato, con partenza alle 17,30 ora locale. Il ritorno sarà ogni mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, con decollo da Narita alle 22,40.



Rotte alternative con percorsi più lunghi

Intanto il vettore continua a volare verso Bangkok, Delhi, Phuket e Singapore attraverso un percorso più lungo che evita lo spazio aereo russo. Vola anche a Bangkok e Phuket da Stoccolma, oltre che da Helsinki. Orver ha aggiunto che il vettore continuerà a esaminare rotte alternative per ripristinare i collegamenti su Cina e Corea del Sud. "Comunicheremo i nuovi operativi non appena i piani saranno finalizzati" ha concluso.



I cambiamenti e le cancellazioni dei voli saranno comunicati direttamente ai clienti che hanno prenotazioni interessate da queste modifiche. In caso di cancellazione del volo i clienti possono cambiare i loro orari di viaggio, accettare un volo alternativo o richiedere un rimborso completo del biglietto non utilizzato.