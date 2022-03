Airbus e Boeing sospendono il supporto logistico ai vettori russi

09:48

In seguito alle sanzioni emanate da Ue, Canada e Usa alla Russia, per il conflitto in corso in Ucraina, Airbus e Boeing hanno ritirato il loro supporto all’industria aerea del Paese.

I due costruttori, ha scritto Independent, si allineano alla decisione di altri player europei e statunitensi di bloccare le attività nel Paese annunciando che non forniranno più aeromobili, supporto logistico, né servizi di manutenzione ai vettori russi.



Le aziende hanno già sospeso il rifornimento di ricambi dallo scorso martedì.



Nelle scorso ore, Airbus ha inoltre annunciato che interromperà la consegna di A320 e A330 ad Aeroflot.