Thai Airways torna all’utile dopo 5 anni

11:24

Per la prima volta in 5 anni Thai Airways chiude l’esercizio in utile. Dopo un 2020 archiviato con una perdita netta consolidata di 141 miliardi di baht, la peggiore registrata, il 2021 è terminato con un risultato netto consolidato in positivo.

Il dato del 2020, come sottolinea simpleflying.com ha risentito della mancanza del turismo in Thailandia. Ma la compagnia, finita in amministrazione, ha messo in atto un piano di ristrutturazione.



Gli sforzi sono stati ripagati, dal momento che nell’anno successivo la compagnia aerea ha invertito la rotta sui conti arrivano a registrare il miglior utile netto di sempre, superando i 55 miliardi di baht, grazie anche alla liquidità arrivata nell’ambito del piano di ristrutturazione.



La precedente situazione finanziaria del vettore, sottolinea comunque il portale di informazione sui trasporti, non era frutto solo della pandemia, come dimostrano i dati dell’ultimo quinquennio.