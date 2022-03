easyJet: nessun aumento dei prezzi in programma grazie al fuel hedge

15:06

easyJet non metterà mano alle tariffe per il prossimo futuro. Una decisione presa nonostante il caro fuel per sostenere la domanda in un periodo che si confida di forte ripresa per il mercato.

La rassicurazione arriva dal direttore generale per il Sud Europa Javier Gándara in occasione della riapertura della base di Malaga, in Spagna. Secondo quanto riportato da Hosteltur, il manager ha assicurato che per quanto riguarda la low cost la copertura relativa al fuel hedge effettuata in precedenza consente di riuscire ad assorbire gli aumenti ancora per diversi mesi. Nel dettaglio fino a settembre il 60 per cento del carburante necessario avrà per il vettore un prezzo inferiore alla metà di quelli attualmente praticati.



Il manager tuttavia non ha escluso modifiche in corso d’opera nel caso la situazione dovesse cambiare, anche se ritiene più probabile che i prezzi possano andare verso un calmieramento.