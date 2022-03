Air Europa, al vaglio gli aiuti di stato

12:01

Il salvataggio di Air Europa sotto la lente. L’operazione sarebbe al centro di una querelle in Spagna tra il governo iberico e il Consiglio generale della Trasparenza, che avrebbe chiesto all’esecutivo di comunicare i dettagli delle relazioni a sostegno degli aiuti di Stato per la compagnia aerea.

Come riporta preferente.com, la somma impegnata dal Governo per il salvataggio di Air Europa ammonta a 475 milioni di euro. Ed è proprio a proposito di questa somma che l’organismo (che agisce in piena autonomia) chiede chiarimenti al ministero competente.



La richiesta sarebbe però stata impugnata dal ministero delle finanze, sostenendo che la legge prevede la ‘natura riservata’ di questi accordi.