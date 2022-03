Db-Öbb: in primavera cinque collegamenti quotidiani per Austria e Germania

15:31

Db-Öbb EuroCity apre la primavera presentando l’offerta articolata su cinque collegamenti quotidiani che uniscono Italia, Austria e Germania.

Ogni due ore i treni in partenza da Bologna e Venezia attraverso Verona raggiungono Innsbruck per arrivare fino a Monaco di Baviera.



Il tutto con tempi di percorrenza molto veloci: da Verona a Innsbruck il viaggio, senza cambi, dura circa 3 ore e mezza, mentre da Verona a Monaco circa 5 ore e mezza.



Muovendosi in treno si può, lungo il percorso, soggiornare in Alto Adige o in Tirolo, magari visitando Innsbruck, per poi arrivare fino a Monaco di Baviera.



I biglietti sono disponibili dall’Italia alla Germania a quote molto competitive.