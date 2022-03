Iberia Express alza il tiro per l’estate: raffica di voli sulle isole spagnole

19:34

Baleari e Canarie nel mirino di Iberia Express. La compagnia ha annunciato un ambizioso piano voli con quasi 3 milioni di posti per la prossima estate verso le due destinazioni.

In totale, come riporta preferente.com, servirà 29 mete internazionali fino all’ultima settimana di ottobre.



Per quanto riguarda i due arcipelaghi, l’offerta crescerà del 27% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Tra i principali incrementi quello dei posti verso Lanzarote, + 42%, verso Gran Canaria, +25%, e verso Fuerteventura, +24%.



Ma l’incremento riguarda anche le mete continentali: su Santiago de Compostela e Siviglia l’offerta viene aumentata del 3%.



Confermate anche numerose mete internazionali, con voli in Italia verso Napoli e Bari.