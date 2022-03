Air Europa: dieci nuovi aerei in arrivo a giugno

11:21

Air Europa torna a lavorare sulla flotta. L’annuncio arriva dal presidente di Globalia, Juan José Hidalgo, che ha parlato di 10 nuovi aeromobili in arrivo a giugno.

Come afferma preferente.com, cinque di questi saranno destinati al lungo raggio, mentre i restanti cinque saranno impegnati sulle rotte europee.



Il piano di rinnovo della flotta era stato congelato nel gennaio del 2021. Poi era arrivato il salvataggio da parte del Governo spagnolo.



Hidalgo, insomma, sottolinea nuovamente la sua fiducia nelle potenzialità della compagnia aerea, reduce (come tutte le sue ‘colleghe’ del resto) da un biennio particolarmente duro soprattutto per i conti.