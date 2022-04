Traghetti: ecco gli impegni per l'estate sulle isole maggiori

17:58

"Sicilia e Sardegna sono tra le mete più gettonate dell'estate e in attesa che già con il periodo pasquale la stagione entri nel vivo, si rafforzano i collegamenti tra il Continente e le isole. Il mare è l'elemento naturale di questa destinazione, campo di battaglia delle compagnie di navigazione che si contendono - o condividono - le rotte più frequentate. Per Grimaldi Lines queste due destinazioni, storicamente molto richieste dal mercato turistico nazionale e internazionale, rappresentano il cuore pulsante della programmazione con 10 collegamenti. La compagnia ha dedicato alle due perle del Mediterraneo una serie di partenze diurne e notturne per tutti i porti principali, curando nel dettaglio anche l'accoglienza riservata ai passeggeri". (Prosegue sulla Digital edition)