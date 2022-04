Sardegna: Ita Airways apre le vendite per le rotte in continuità territoriale

10:38

Ita Airways vuole la Sardegna e non aspetta eventuali decisioni della Regione. A pochi giorni dall’annuncio di volere operare sulle rotte in continuità territoriale anche senza oneri di compensazione, la compagnia esce allo scoperto e annuncia l’avvio delle vendite dei voli a partire dal canale agenziale, per poi ampliare anche a sito e call center dai prossimi giorni.

La programmazione definita dal vettore prevede 3 voli al giorno per Alghero sia su Linate sia su Fiumicino e 3 da Olbia, che saliranno poi a 4 in estate (da giugno a settembre per il Forlanini, luglio e agosto per la Capitale). Operativo più corposo invece per Cagliari con 7 voli al giorno su Fco e 4 su Linate, con un aumento fino a 6 collegamenti tra agosto e ottobre.



“Nonostante il momento di profonda incertezza anche a livello mondiale – si legge in una nota di Ita -, la compagnia di bandiera ha deciso di volare senza compensazioni da parte della Regione Sardegna garantendo egualmente un servizio pubblico a sostegno della popolazione sarda per dimostrare la sua volontà di contribuire fattivamente al sistema Paese ed essere un pilastro per la connettività e lo sviluppo economico dell’Italia”.