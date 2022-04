Cathay Pacific ridisegna la rotta tra New York e Hong Kong: ora è la più lunga al mondo

15:28

Oltre 16mila 600 chilometri in 17 ore e 50 minuti di volo. Cathay Pacific ha lanciato la rotta dei record. Secondo quanto si apprende dal Guardian, il vettore ha modificando l’itinerario del New York-Hong Kong per evitare i cieli russi, facendo del collegamento il più lungo sul mercato.



La traiettoria di volo copre “poco meno di 9.000 miglia nautiche (16.668 km) in 16-17 ore”, ha comunicato la compagnia aerea all’Agence France-Presse.

La rotta, attiva dal 3 aprile, supera così quella attualmente operata da Singapore Airlines tra la Grande Mela e Hong Kong (circa 15.343 chilometri in 18 ore).