Lufthansa: voli cancellati a Francoforte per carenza di personale dell’aeroporto

10:31

Dopo la Gran Bretagna il problema legato alla carenza di personale negli aeroporti approda anche in Germania e per la precisione all’aeroporto di Francoforte e con l’aumento dei collegamenti in vista della Pasqua arrivano le prime cancellazioni. A subire le prime conseguenze ovviamente Lufthansa che nella serata di ieri ha annunciato che si vedrà costretta a sacrificare alcuni voli domestici a partire da questa mattina e almeno per il resto della settimana.

Il vettore tedesco ha optato proprio per i voli interni per evitare cancellazioni che avrebbero potuto colpire il popolo dei vacanzieri in vista della settimana di Pasqua, mentre sui voli domestici la compagnia sta offrendo ai passeggeri interessati l’alternativa del treno. In una nota la compagnia segnala ai passeggeri “di arrivare in aeroporto in tempo utile, soprattutto durante i periodi di vacanza (vacanze di Pasqua). Raccomandiamo inoltre l'uso di servizi digitali, check-in online e check-in serale. Anche il bagaglio a mano dovrebbe essere registrato per evitare lunghi tempi di attesa ai controlli di sicurezza”.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, il problema potrebbe estendersi anche ad altre compagnie, considerando appunto che il nodo è appunto legato al personale dell’aeroporto.