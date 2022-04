Volotea, aperti i voli per Parigi e Barcellona da Verona

16:16

Volotea apre due nuovi collegamenti internazionali da Verona. La low cost ha attivato ieri i voli verso Parigi e Barcellona.

La rotta Verona-Parigi avrà 4 frequenze a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), mentre il volo per Barcellona decollerà 2 volte a settimana (lunedì e venerdì). Oltre ai nuovi servizi per Parigi e Barcellona, Volotea ha riconfermato per il 16 aprile la ripartenza dei collegamenti da e per Lampedusa.



“Siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Verona 2 collegamenti importanti come quello per Barcellona e per Parigi - ha commentato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea (nella foto) -. L’avvio di questi collegamenti, che si affianca alle ripartenze delle nostre rotte classiche da Verona, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più completo. Allo stesso tempo, in vista dell’estate, puntiamo a sostenere l’economia del territorio veneto, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Verona e le sue bellezze”.



“Con Parigi e Barcellona, Volotea attiva al Catullo due destinazioni particolarmente richieste dal territorio - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save –. Un risultato che è frutto della stretta collaborazione tra Volotea e l’aeroporto di Verona, che con la stagione estiva consolida la progressiva ripresa dei voli avviata a giugno dello scorso anno”.



Presso lo scalo di Verona, l’offerta di Volotea prevede un totale di 18 rotte: 8 domestiche (Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 10 all’estero (3 verso la Spagna, grazie ai collegamenti per Ibiza e Minorca e la novità di Barcellona; 5 in Grecia, con i voli per Atene, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini e Zante; 1 a Malta e 1 in Francia con la nuova tratta per Parigi).