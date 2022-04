Iberia a Pasqua opererà più del doppio dei voli rispetto al 2021

14:01

È un indubbio segnale di ripresa. Anche se il 2021 è ormai considerato come l’anno peggiore del turismo, il confronto non lascia spazio a dubbi. Iberia per la Pasqua 2022 opererà oltre 2.900 voli, con un incremento del 122% rispetto allo scorso anno (il numero si riferisce al totale dei collegamenti operator da Iberia, Iberia Express e Air Nostrum).

Come riporta preferente.com, da oggi fino a domenica prossima i tre vettori metteranno a disposizione 535.728 voli. Tra le principali destinazioni anche l’Italia, con Roma per Iberia e Bologna per Air Nostrum. Ma spiccano anche Parigi, Londra, Atene, Francoforte, Gran Canaria, Maiorca e Tenerife.