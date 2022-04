Tour2000AmericaLatina: accordo con la Repubblica Dominicana per gli ecoluxury tour

10:12

È focalizzata sul prodotto degli ecoluxury tour la partnership siglata da Tour2000AmericaLatina e dall’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana per far scoprire gli itinerari naturalistici agli agenti di viaggi.

La collaborazione ha portato all’ideazione di due serate di formazione a Milano e Bologna e di una campagna social per comunicare tutte le esperienze che si possono vivere in un viaggio ecosostenibile: dall’immersione nella natura nel Parco di Los Haitises soggiornando in un ecolodge, al trekking o al river rafting sulle montagne di Jarabacoa fino al relax di un glamping sulle spiagge del Mar dei Caraibi.



Lontani dalla folla

“C’è tanta voglia di partire e i trend internazionali confermano che i viaggiatori sono alla ricerca di mete, anche di lungo raggio, immerse nella natura, con ampia proposta di luoghi lontani dalla folla - afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del Turismo in Italia -. Per questo motivo oggi la collaborazione con Tour2000AmericaLatina, che da anni promuove un turismo sostenibile, prestando grande attenzione al patrimonio naturalistico che l’isola offre, fatto di posti isolati dove riconnettersi con la natura, come parchi, lunghe spiagge, lagune, baie, foreste e la possibilità di una vacanza attiva all’insegna dello sport e di uno stile di vita salutare. In Repubblica Dominicana è facile vivere una vacanza green in estrema sicurezza”.



Esperienze uniche

I tour ecosostenibili offrono esperienze uniche che vanno dalle escursioni nelle piantagioni di caffè e di cioccolato, al relax sulle spiagge tropicali di Cabarete e Las Terrenas, alle visite guidate a Santo Domingo, tra musei e case vittoriane. Per gli amanti della natura da non perdere il tour ‘Carnevale e Balene’, per ammirare le balene che si riproducono nella Baia di Samanà e vivere il Carnevale di La Vega a Santo Domingo tra maschere variopinte, balli e musica.



Servizi di alta gamma

“Da sempre - sottolinea afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina - abbiamo rivolto la nostra attenzione a un turismo ecoluxury, in grado di coniugare esperienze ecosostenibili e servizi di alta gamma con una selezione di lodge e glamping per vivere una vacanza tutelando la natura, le comunità locali e la cultura del territorio. È stato quindi naturale per noi creare una nuova collezione di ecoluxury tour”.