Saudia, pax in impennata nel primo trimestre

17:26

Passeggeri a +75% nel primo trimestre di Saudia. La compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita ha iniziato l’anno in rincorsa, arrivano a quota 5 milioni di pax.

Come riporta simpleflying.com, nel primo trimestre il vettore ha operato un totale di 40mila voli, con un incremento del 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cifre che testimoniano la ripresa dei viaggi: un trend che spinge il vettore a annunciate l’introduzione di nuove destinazioni nel corso dell’anno.



Per quanto riguarda l’operatività, in tre mesi gli aerei con la livrea della compagnia hanno totalizzato 101.600 ore di volo, con un incremento del 77% rispetto all’inizio del 2021.



I piani per il turismo del Paese puntano ad arrivare a 100 milioni di turisti entro la fine di quest’anno.