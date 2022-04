United: rimborsi per chi non vuole volare dopo la fine dell'obbligo per le mascherine

08:46

Per le compagnie aeree la questione dei rimborsi ai passeggeri sembra non avere fine e ora che da ogni parte del mondo le restrizioni stanno via via scomparendo spunta un nuovo caso. La causa sarebbe infatti la fine dell’obbligo delle mascherine a bordo. E’ stata United a rompere il ghiaccio annunciando che offrirà il rimborso completo a tutti quei passeggeri che non vorranno più viaggiare a causa della fine del divieto.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il vettore Usa ha deciso di venire incontro a chi, per qualsiasi motivo, non se la sente di affrontare un viaggio se nello stesso aereo ci sono persone che non usano la protezione. Non solo. Forse anche per questioni legate alla privacy, United non chiederà prove dell’impossibilità a viaggiare, accettando semplicemente la richiesta.