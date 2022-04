Proteste dei lavoratori: cieli dell’Est Europa a rischio caos

17:29

Un fine settimana che si preannuncia problematico per i cieli di una parte del Vecchio Continente. Tutto parte dalla Polonia, dove il Governo ha proibito di operare in determinati orari in due aeroporti di Varsavia. Le limitazioni alle operazioni tra le 9:30 e le 17 porterà alla cancellazione di circa 300 voli. Ma la decisione si va a inserire su uno scenario più problematico, dal momento che i controllori di volo polacchi stanno protestando contro le condizioni di lavoro, promettendo uno sciopero.

Ma il problema, come riporta preferente.com, è che il caos potrebbe contagiare gran parte del traffico dell’Est Europa, considerando l’importanza del traffico dei due scali di Varsavia.



A levare la voce è Ryanair, una delle più colpite dalle cancellazioni: tra le rotte soppresse ci sono anche alcune su Milano, oltre a Stoccolma.