L'aviazione privata decolla, utile raddoppiato per Sea Prime

15:04

Un utile più che raddoppiato e una certezza: i viaggi di lusso stanno riprendendo quota anche in Italia, come dimostra l'incremento di traffico dell'aviazione privata. A questo proposito chiare sono le cifre del bilancio di esercizio 2021 approvato dall’assemblea di Sea Prime, società del Gruppo Sea che, con il brand Milano Prime, è il gestore delle infrastrutture di business aviation presso gli aeroporti di Linate e Malpensa.

La crescita dell’utile netto rispetto all’anno precedente risulta essere di 111,4 punti percentuali, grazie anche a un incremento del traffico di attività di aviazione privata del 74% rispetto al 2020 per i due scali gestiti da Sea Prime: un dato superiore alla media italiana ed europea.



Trend positivo anche rispetto al 2019

Il trend positivo prosegue anche nel primo trimestre dell’esercizio in corso, con una crescita del 62% del traffico dei due scali rispetto al 2021 (+90% in termini di tonnellaggio, indice dell’incremento della macchina media gestita) e del 15% rispetto al 2019.



L’Assemblea dei soci ha inoltre eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio confermando alla presidenza Patrizia Savi, Chief Financial e Risk Officer di Sea. Chiara Dorigotti (nella foto) è invece l’amministratore delegato e direttore generale di Sea Prime e Maria Liguori la responsabile Corporate Affairs e Compliance di Sea.