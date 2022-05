14:16

Oggi l’intermobilità fa leva sulla domanda più che sull’offerta di mercato. La “rivoluzione copernicana” fotografata dalla ricerca di GPF Inspiring Research per IBE Intermobility and Bus Expo, e presentata in occasione della Digital Green Week di IEG, segue infatti tre precisi assi di sviluppo: Mobility as a Service, Mobility as a Platform, Mobility as a Common.

“La convergenza di Bus Industry e Tpl verso un ecosistema sostenibile - evidenzia Corrado Peraboni (nella foto), ceo di Italian Exhibition Group - deve indurre noi organizzatori fieristici a operare come aggregatori di community, offrendo al contempo elementi di programmazione e di indirizzo che facilitino il business”.



Basandosi su un campione di 633 interviste rivolte a regolari utenti di uno o più mezzi pubblici e integrate da interventi selezionati di stakeholder, la ricerca ha stabilito che l’intermodalità è ormai un bisogno per il 70% degli italiani, al pari della sostenibilità ecologica (85%).



“Per il 61,6% il trasporto pubblico deve essere più ecologico - spiega Carlo Berruti, direttore scientifico Gpf Inspiring Research - oltre che garantire mezzi più frequenti (49,8%) e affidabilità (24,4%), puntando su personalizzazione del servizio (22,4%), capillarità (20,4%) ed economicità (18,5%). Per 7 utenti su 10, poi, i mezzi devono “parlare fra loro” per sviluppare coincidenze efficaci, benché questo appaia più un auspicio che realtà per 8 su 10. Alla guida dell’intermobility revolution sono però visti autobus urbani (44,1%) ed extraurbani (14,6%), ideali per favorire l’intercomunicabilità con e tra mezzi, grazie a esperienze user-friendly anche dal punto di vista digitale”.



Le necessità evidenziate implicano inoltre la creazione di quartieri/hub autonomi all’esterno delle città, ma distanti non più di 15 minuti dal centro, lasciando eventualmente spazio a servizi coach (preferiti nel 30% dei casi).



Crescono infatti i collegamenti di media-lunga percorrenza su pullman Gran Turismo prenotabili e fruibili con modalità di trasporto pubblico: per l’80% degli intervistati il settore coach risulta pratico, ad alto comfort, sicuro e flessibile, nonché ideale per investimenti tecnologici (60%).