11:05

Manca ancora all’appello Indigo Partners nell’elenco dei candidati a rilevare Ita Airways che hanno avuto l’accesso alla data room della compagnia. Il passo per procedere poi all’offerta vincolante è infatti già stato fatto sia dai candidati numero uno, ovvero Msc e Lufthansa, sia dal fondo Certares in alleanza con Air France-Klm e Delta e che ora starebbe cercando l’appoggio di un altro fondo (Elliott, in via di cessione della propria partecipazione nel Milan) per rafforzare la propria offerta.

L'assemblea

Sarebbe questo quanto emerso al termine dell’assemblea degli azionisti del vettore tenutasi ieri pomeriggio. Secondo quanto riportato da Corriere.it, durante l’appuntamento è stato approvato il bilancio al 31 dicembre, con 86 milioni di ricavi per i primi tre mesi di attività e un passivo da 170 milioni, e soprattutto è stato deciso di mettere in stand by l’aumento di capitale da 400 milioni in attesa di vedere l’esito delle proposte di acquisto. Obiettivo puntare eventualmente a un anticipo dell’offerta in caso di preaccordo. Tutto congelato inoltre sul fronte del consiglio di amministrazione dopo le dimissioni dei 6 consiglieri, anche in questo caso in attesa di vedere gli sviluppi della privatizzazione.