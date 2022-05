Iberia entrerà in Air Europa entro fine anno

09:15

Al netto di ulteriori colpi di scena, l’affare Iberia-Air Europa dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno. Per dicembre, dunque, la compagnia del gruppo Iag entrerà nell’azionariato del vettore di casa Hidalgo.

A tracciare un orizzonte per l'operazione, come sottolinea preferente.com è l'a.d. di Iag, Luis Gallego.



I prossimi passaggi

Secondo quanto ha affermato il manager, il via libera al prestito convertibile da 100 milioni di euro sarebbe imminente. A seguire, al massimo in 6 mesi si potrebbe convertire il prestito in capitale. E con quest’ultimo passaggio Iberia passerebbe al controllo del 20% di Air Europa.



Ma questo sarebbe solo il primo passo, dal momento che Gallego ha sottolineato l’intenzione di arrivare al 100% della compagnia. Tuttavia questo non dovrebbe avvenire prima di un anno e mezzo. Nulla, però, è ancora scritto: “Se arrivassimo alla conclusione che l’operazione non ha senso - ha affermato Gallego - la abbandoneremo, proprio come abbiamo fatto con Norwegian”.