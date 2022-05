Ryanair: niente mascherina su alcuni voli Ue dalla prossima settimana

11:48

Poche ore dopo la comunicazione delle autorità europee sanitarie e dell’aviazione sullo stop all’obbligo di mascherina in aereo, arriva l’annuncio di Ryanair. La low cost ha informato che dal 16 maggio, ovvero da lunedì prossimo, le mascherine sui voli della compagnia non saranno obbligatorie a meno di disposizioni differenti da parte dei governi locali.

Le eccezioni, come precisato nella giornata di ieri dal Ministero della Sanità, comprendono anche l’Italia, che ha deciso di prorogare l’obbligo di indossare i dispositivi a bordo degli aeromobili. Ma la lista dei Paesi che si muovono su criteri prudenziali comprende tra gli altri anche Austria, Germania, Portogallo e Spagna.



Il ceo di Ryanair Eddie Wilson, come riporta travelmole.com, ha commentato la scelta delle autorità europee con soddisfazione: “Accogliamo favorevolmente questo allentamento delle regole. Le mascherine saranno opzionali su tutti i voli Ryanair, ad eccezione dei Paesi dove restano obbligatorie”. Tuttavia “Ci aspettiamo che questi Stati allentino le regole sulle mascherine nei prossimi giorni, in linea con le nuove disposizioni sanitarie”.