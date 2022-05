di Lino Vuotto

09:28

Ita Airways chiude il cerchio sul lavoro svolto per stringere un patto di ferro con il trade italiano e internazionale con l’ultima tappa del roadshow svolto per incontrare agenzie di viaggi e tour operator e avviare un lavoro comune di crescita dopo questi primi mesi di attività. I principali attori del mercato sono stati chiamati a raccolta ieri sera a Milano, a Palazzo Parigi, dove il direttore vendite Benedetto Mencaroni Poiano (nella foto) ha fatto gli onori di casa illustrando progetti e strategie del vettore, soffermandosi in particolare sul lavoro in corso di rinnovamento della flotta, per offrire al mercato un prodotto ad alto valore aggiunto e conquistare il pubblico come compagnia aerea di riferimento per la Penisola.

Il percorso

Prima di Milano i vertici del vettore avevano fatto tappa a Roma, Venezia e Napoli completando un lungo percorso che nei mesi passati aveva portato Ita Airways a stringere diversi accordi con le principali aziende del settore oltre che a siglare intese di code sharing per riuscire sin dall’inizio della propria attività a offrire in vista dell’estate un network in grado di soddisfare una domanda estiva che si preannunciava in forte crescita.



L’evento, tra l’altro, è arrivato all’indomani della consegna alla compagnia del primo dei 4 nuovi A350 destinati a supportare la ripresa dei collegamenti a lungo raggio, rotte sulle quali Ita sta pountando forte nel proprio piano di sviluppo. Network long haul che questa estate partirà con i voli sugli Stati Uniti (New York, Boston, Miami e Los Angeles), Sud America (Buenos Aires e San Paolo) oltre alla scommessa del ritorno dei collegamenti su Tokyo Haneda a lungo attesi.



La strategia

“I Roadshow Italia sono stati un momento importante per Ita Airways – si legge in una nota della compagnia -, hanno, infatti, rappresentato un passo in avanti nella strategia della compagnia incentrata sull’obiettivo di essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani grazie alla collaborazione dei maggiori player del turismo, presenti in queste tappe italiane”.