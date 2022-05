Restrizioni di viaggio in Asia: Iata sollecita i governi ad allentare le misure

16:24

Ridurre le limitazioni ai viaggi per accelerare la ripresa dei flussi: è questa la richiesta che arriva dalla Iata agli stati dell’Asia. Un’area fulcro per il trasporto aereo, la cui rincorsa post-pandemica risulta però più lenta rispetto ad altre zone del mondo.

Come riporta travelmole.com, infatti, la domanda di passeggeri internazionali nel mese di marzo ha raggiunto il 17% dei livelli pre-covid. E questo dopo essersi mantenuta sotto il 10% per gran parte degli ultimi due anni.



Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha precisato che le cifre sono molto inferiori rispetto a quelle degli altri mercati, che hanno recuperato il 60%. E la richiesta non manca: “Non appena le misure saranno allentate, i viaggiatori avranno immediatamente una reazione positiva”.



Il manager ha anche evidenziato che il divario maggiore si registra sui mercati di Cina e Giappone.