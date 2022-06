Air Serbia lancia il Trieste-Belgrado

14:43

Air Serbia ha inaugurato il nuovo volo sull'aeroporto di Trieste, che rappresenta il primo collegamento diretto della compagnia da Belgrado. Il volo, operato con un Atr72 da 68 posti, decollerà tre volte la settimana: il martedì, il giovedì e il sabato.

"Aprendo questo collegamento diretto con l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia - si legge nella nota dell'aeroporto di Triestw -, Air Serbia sarà inoltre in grado di garantire ottime coincidenze da Trieste, via Belgrado, verso altre destinazioni del proprio network come Atene, Dubrovnik, Istanbul, Larnaca, Podgorica, Skopje, Salonicco, Tirana, Tivat e, sul lungo raggio, New York".



L’amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo, ha commentato: “Siamo felici di poter inserire nel nostro piano voli il nuovo collegamento da/per Belgrado grazie alla partnership con il vettore Air Serbia. Questo volo rappresenta un collegamento fondamentale per il Friuli Venezia Giulia perché garantisce l’offerta di nuovi numerosi collegamenti internazionali ed intercontinentali ed offre la possibilità di collegamento diretto per la numerosa comunità serba del Nordest, residente soprattutto nella città di Trieste”.