Sncf: da fine 2023 al via il collegamento veloce Parigi-Berlino

13:56

Sncf si prepara a inaugurare entro la fine del prossimo anno la tratta diretta fra Parigi e Berlino. Come riportato da La Repubblica, il servizio andrebbe a colmare una lacuna importante, visto che sia Sncf che la tedesca Deutsche Bahn offrono già tratte veloci fra Parigi e Francoforte, Stoccarda o Mannheim.

Al momento il collegamento impiega fra le 8 e le 13 ore; con la nuova tratta diretta e con un solo cambio operata prima dagli Ice tedeschi o poi dai Tgv francesi si scenderà a 7 ore.

“Ha senso – ha detto il ceo di Sncf Jean-Pierre Farandou alla Afp - perché vediamo che le persone tendono ad accettare viaggi sempre più lunghi”.

Anche di fronte a una sensibilità ambientale che cambia, hanno sempre più senso offerte commerciali prima sistematicamente battute dai voli aerei e dunque economicamente insostenibili.

La domanda di biglietti sulle tratte ad alta velocità è infatti sempre in crescita e gode anche del successo di esperimenti come i collegamenti Milano-Parigi e Parigi-Barcellona. Anche il Tgv che college Francoforte a Marsiglia via Strasburgo e Lione è una scommessa vinta.



"Parigi-Milano e Parigi-Barcellona hanno tassi di occupazione sorprendenti – ha detto Alain Krakovitch, direttore dei Tgv-Intercity di Sncf -; sulla Parigi-Milano l'offerta è raddoppiata con l'arrivo di Trenitalia, e ciononostante, i treni sono pieni”.

Per questo gli operatori vogliono replicare lo stesso fenomeno anche per la tratta Parigi-Berlino. Il cronoprogramma prevede il viaggio inaugurale a dicembre 2023 con un treno quotidiano che verrà seguito, più avanti, da un collegamento notturno. Per questa tratta collaborerà anche l’austriaca Öbb.