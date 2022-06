Le compagnie russe aprono filiali in Turchia per aggirare le sanzioni

08:00

Le compagnie aeree russe cercano strategie per aggirare le sanzioni nei cieli europei. Alcuni vettori starebbero valutando l'ipotesi di aprire filiali in Turchia per poter evitare i blocchi previsiti in risposta alla guerra con l'Ucraina.

Come riporta preferente.com, sarebbe questo il piano messo in atto da Pegas Touristik, che sta procedendo con il lancio della compagnia aerea Mavi Gök in Turchia. L'intenzione sarebbe quella di avviare le operazioni entro l'11 luglio per collegare Antalaya con diverse città europee tra cui Düsseldorf, Francoforte, Hannover, Norimberga e Vienna, oltre che ovviamente con alcuni aeroporti russi.