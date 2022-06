Heathrow, cinque milioni di pax in un mese: si torna ai livelli del 2019

14:47

Dopo l’exploit di maggio i dati di traffico di Heathrow sono ormai vicini ai volumi pre-pandemia. L’aeroporto londinese ha infatti registrato, il mese scorso, più di 5 milioni di passeggeri, il 79% dei livelli del 2019, facendo di maggio il mese più trafficato per lo scalo da marzo 2020.

Il Terminal 4 riaprirà il 14 giugno

Un portavoce di Heathrow ha affermato che il 90% dei passeggeri ha superato i controlli di sicurezza in meno di 10 minuti e che non sono stati cancellati più voli con breve preavviso rispetto a qualsiasi giorno normale.



Il Terminal 4 dell'aeroporto, aggiunge TTG Media, riaprirà il 14 giugno e 30 compagnie aeree si trasferiranno lì in vista del picco estivo. "Stiamo aumentando i nostri team di sicurezza, ingegneria e servizi" ha aggiunto il portavoce.



"Continuiamo a fare buoni progressi con i nostri piani per aumentare la capacità - ha sottolineato l'amministratore delegato di Heathrow, John Holland-Kaye - e stiamo lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e il governo per mantenere in equilibrio domanda e offerta mentre cresciamo, in modo che i passeggeri possano viaggiare attraverso Heathrow quest'estate con fiducia".