Turkish Airlines cambia nome ufficiale: si chiamerà Türkiye Hava Yollari

11:10

La decisione non avrà ovviamente nessuna conseguenza sulla vendita e la prenotazione dei biglietti, ma di fatto Turkish Airlines si prepara a cambiare nome, abbandonando l'inglese e diventando Türkiye Hava Yollari (ovvero il medesimo nome tradotto in turco).

Come riporta preferente.com, la decisione non avrà di fatto ripercussioni pratiche sull'operatività. L'unico scoglio è quello linguistico, dal momento che il nome locale della Turchia potrebbe non essere facilmente riconoscibile in tutti i Paesi del mondo.



Il settore del turismo comunque continuerà a fare riferimento ai codici Iata che ovviamente restano invariati.