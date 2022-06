Volotea taglia il traguardo il milionesimo passeggero sulla continuità territoriale

13:02

Volotea ha celebrato il suo primo milione di passeggeri trasportati in regime di continuità territoriale sulla Sardegna. A festeggiare Carlo Avataneo, farmacista di Cagliari e fortunato primo milionesimo passeggero, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea e i vertici di Sogaer. Per Avataneo, la compagnia ha pensato a un premio davvero speciale: mille euro da usare per acquistare voli da e per la Sardegna con Volotea.

Il traguardo raggiunto ripaga Volotea dei numerosi investimenti realizzati negli ultimi anni a supporto del territorioi. La low cost è presente sin dal suo esordio sull’isola, da sempre considerata come area di interesse strategico. Recentemente Volotea ha rafforzato l’offerta dedicata alle tratte da e per gli scali sardi. Un importante passo per la crescita di Volotea in Sardegna si è concretizzato con la gestione dei voli in continuità territoriale: prima low cost a essersi aggiudicata il bando di gara, da ottobre 2021 a maggio 2022, Volotea ha garantito collegamenti tra gli scali sardi e Roma Fiumicino e Milano Linate. L’impegno del vettore non è terminato con lo scadere dell’iniziale periodo di continuità territoriale: Volotea, infatti, ha confermato i collegamenti da Cagliari e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate, anche dopo il 14 maggio.



Fino a maggio 2023, i voli verranno operati senza alcuna compensazione economica, rafforzando ulteriormente il legame tra la Regione Sardegna e Volotea, che conferma il suo impegno nel mantenere la connettività isolana e facilitare gli spostamenti dei passeggeri sardi.



“Tra Volotea e la Sardegna si è instaurata, nel corso degli anni, una perfetta sinergia e siamo felici di poter festeggiare, dopo pochi mesi, il nostro primo milionesimo passeggero trasportato in regime di continuità territoriale - ha commentato Valeria Rebasti -. Il traguardo di oggi, oltre a premiare i nostri investimenti sul territorio, conferma quanto si sia rivelata vincente la scelta di partecipare alla gara per l’assegnazione della continuità territoriale. Abbiamo trovato sull’isola partner strategici affidabili che ci hanno accompagnato nel nostro percorso di crescita e ringraziamo il management degli scali sardi e tutte le autorità locali per aver creduto nel nostro progetto. Non abbiamo mai smesso di investire sul territorio locale, che rappresenta uno dei più importanti mercati a livello internazionale”.