Wizz Air, parte oggi sui voli italiani il contest #WIZZYouWereHere

19:30

Parte oggi #WIZZYouWereHere, il contest pensato da Wizz Air per celebrare l’estate. Il concorso si chiuderà il 26 giugno e consentirà ai partecipanti di aggiudicarsi un buono di 500 euro.

La compagnia aerea ha nascosto delle cornici nelle tasche dei sedili di alcuni voli selezionati in partenza dall’Italia oggi e domani 24 giugno.



I passeggeri dovranno quindi trovare le cornici, scattare una foto e condividerla come post su Instagram, taggando @wizzair e utilizzando l'hashtag #WIZZYouWereHere entro il 26 giugno 2022.



“Il concorso - spiega in una nota Natasha Seager-Smith, senior brand manager di Wizz Air - offre ai passeggeri l'opportunità di condividere su Instagram alcuni dei loro ricordi di viaggio preferiti per avere così la possibilità di vincere un buono Wizz Air. Non vediamo l'ora di scoprire i ricordi delle vacanze degli italiani".



Per poter partecipare, i passeggeri devono avere un profilo pubblico e seguire @wizzair su Instagram.



I dettagli completi del concorso sono riportati sul retro della cornice. I vincitori del buono WIZZ da 500 euro saranno contattati tramite messaggio diretto su Instagram entro il 4 luglio 2022.