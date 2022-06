Aeroporto di Fiumicino: nuovi collegamenti Frecciarossa da Napoli e Firenze

15:55

Trenitalia porta i Frecciarossa all’aeroporto di Fiumicino. Sono già in vendita i biglietti per 3 nuovi collegamenti verso lo scalo che saranno operativi a partire dal prossimo 11 luglio.

Le tre nuove tratte, annunciate con la Summer Experience, comprendo un nuovo collegamento diretto con Napoli, con due treni in partenza da Fiumicino alle 9.38 e arrivo a Napoli alle 11.33 e viceversa con partenza da Napoli alle 5.45 e arrivo a Fiumicino alle 7.52. A questi si aggiunge un collegamento originato a Firenze, con partenza alle 7.05 e arrivo a Fiumicino alle 9.22.



Le tre nuove corse si vanno ad affiancare alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai numerosi collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto - Roma - Orte.



I collegamenti e gli orari sono stati studiati insieme ad Aeroporti di Roma per individuare la migliore integrazione tra le Frecce di Trenitalia e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dallo scalo. L’attivazione dei nuovi collegamenti rientra nell’accordo sottoscritto da Ferrovie dello Stato Italiane e Aeroporti di Roma per sviluppare l’intermodalità sostenibile e l’integrazione fra treno e aereo.