08:05

Una notizia del genere sarebbe stata inimmaginabile se non decisamente impossibile fino a qualche anno fa. Fatto sta che il tema dell’intermodalità e dell’interscambio sempre più stretto tra compagnie aeree e compagnie ferroviarie, anche in ottica green, è diventato una realtà del mondo attuale. E ora il rapporto di stretta collaborazione si appresta a vedere uno step clamoroso: l’ingresso di Deutsche Bahn, che collabora già con Lufthansa, nell’alleanza Star Alliance.

Pochi dettagli sono stati svelati al momento in merito a come questa partnership si è concretizzata e quali sono i termini dell’intesa che porterà le Ferrovie Tedesche a collaborare con tutte e 26 le compagnie aeree membre di una delle tre alleanze mondiali insieme a SkyTeam e oneworld. I contenuti esatti verranno infatti svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo 4 luglio.



Il grande passo

Per il comparto di tratta di un passo importante che di fatto certifica il nuovo corso e in qualche modo lo rende irreversibile, aprendo le porte a nuove forme di collaborazione con altri soggetti di peso nel comparto come potrebbe essere Sncf o la stessa Trenitalia.