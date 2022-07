Vendita Ita Airways: oggi la deadline per le offerte definitive

09:08

Ennesimo conto alla rovescia ancora senza certezze per la vendita di Ita Airways. Dopo la riapertura della data room su richiesta di Msc e Lufthansa da una parte e di Certares dall’altra (con l’appoggio di Air France-Klm e Delta), entro oggi dovranno arrivare le offerte definitive in base alle quali il Governo, con la discesa diretta in campo del premier Draghi, dovrà decidere a chi affidare il nuovo corso della compagnia.

La situazione

Nonostante lo slittamento rispetto alla scadenza di fine giugno, l’Esecutivo resta intenzionato a chiudere la partita al più presto nonostante da una parte e dall’altra rimangano ancora dubbi e incertezze: dubbi sulla consistenza delle offerte e sulla validità del piano industriale da parte di chi vende (e che ora vorrebbe mantenere una quota più alta rispetto a quanto prospettato); dubbi da parte di chi vuole comprare non tanto sulla validità dell’operazione quanto sull’entità dell’investimento considerato che la situazione attuale, nonostante la ripresa, rimane incerta.



Per il momento le bocche restano cucite da entrambi i fronti e nessuno al momento ha fatto trapelare quale sarà l’esito dell’operazione, tanto che un nuovo rinvio non può essere escluso a priori. Le prossime ore saranno decisive.