11:21

Dopo i rumors degli ultimi giorni è arrivata questa mattina da parte della compagnia l’ufficializzazione dell’avvio del processo di ristrutturazione di Sas attraverso lo strumento del chapter 11 presso il sistema giudiziario americano.

“Lo scopo dell’inscrizione al chapter 11 è quello di accelerare la trasformazione di Sas implementando elementi chiave del suo piano Sas Forward – si legge in una nota del Gruppo -. Questi passaggi sono coerenti con l'annuncio di Sas del 31 maggio 2022, che Sas Forward comporta complesse trattative multiparty e che la Società potrebbe cercare di utilizzare uno o più procedimenti di ristrutturazione giudiziaria progettati per aiutare nella risoluzione delle difficoltà finanziarie di Sas”.



Cosa succede ora

La compagnia aerea proseguirà regolarmente le proprie operazioni di volo anche se nell’immediato dovrà fare fronte con il maxi sciopero a oltranza dei dipendenti, il cui impatto è ancora da verificare. "Continueremo a ricostruire la connettività di rete, i prodotti e i servizi che i nostri clienti si aspettano, e continueremo a farlo durante questo processo e oltre – commenta il presidente e ceo Anko van der Werff -. Sono convinto che questo processo ci consentirà di diventare una compagnia aerea ancora migliore per i nostri clienti e un partner commerciale più forte negli anni a venire”.