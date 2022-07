Regione Lazio ed Enac: protocollo d'intesa per la Mobilità aerea avanzata

21:00

La Regione Lazio e l'Enac hanno firmato un protocollo d’intesa nell'ambito della promozione della Mobilità aerea avanzata.

L’iniziativa, che partirà nel 2023, prevede l'utilizzo di droni per trasportare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici e fa parte di un più ampio progetto di Mobilità aerea avanzata che in futuro sarà in grado di trasportare anche persone e merci.



Il protocollo avrà una durata di 3 anni e prevede diverse fasi che includono lo studio dell’ambiente normativo sia aeronautico che urbanistico, operativo e tecnico e l’analisi delle rotte utilizzabili e delle infrastrutture idonee per svolgere i servizi di mobilità aerea sul territorio del Lazio.



Grazie alla collaborazione con Enac saranno individuate le soluzioni per consentire ai droni di consegnare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici e campioni biomedicali in caso di necessità. Il sistema di Mobilità aerea avanzata permetterà di utilizzare in maniera integrata la dimensione aerea in alternativa alla mobilità terrestre, con diversi vantaggi che miglioreranno la condizione di vita dei pazienti e potranno risolvere situazioni di emergenza.



In occasione della firma del Protocollo è stata inaugurata, in collaborazione con Leonardo e AdR, un’area sperimentale dove un drone a propulsione elettrica ha simulato il trasporto urgente di materiale biomedicale dall’aeroporto verso il centro urbano, utilizzando una modalità di controllo automatico.

Anche AdR sta lavorando attivamente in questo campo per progettare le strutture a terra - i cosiddetti vertiporti - e facilitare l’avvio operativo di questo tipo di servizio su Roma con una timeline per lanciare le prime operazioni commerciali tra l’aeroporto di Fiumicino e la città di Roma nel 2024.



Il Protocollo fa parte di un più ampio percorso che l’Enac ha avviato con le Regioni e le città metropolitane per raccogliere le loro esigenze e contribuire a sviluppare un ecosistema per la graduale implementazione di una mobilità aerea intelligente.

La Advanced air mobility è un concetto tecnologico e operativo, in fase di sviluppo, per consentire il trasporto di persone, merci, forniture, medicali e per abilitare nuove tipologie di servizi, attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, innovativi e sostenibili, in prevalenza a decollo e atterraggio verticale in grado di essere instradati in corridoi aerei dedicati ai loro spostamenti.