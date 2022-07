Aeroitalia, si parte: il volo Forlì-Brindisi segna il debutto del nuovo vettore

15:06

E’ stato il volo per Brindisi a inaugurare l’avventura nei voli di linea di Aeroitalia. Sabato scorso il nuovo vettore ha così fatto il suo debutto ufficiale all’aeroporto di Forlì, da dove sono decollati poi in sequenza anche le rotte per Catania, Lamezia, Olbia, Napoli per poi proseguire anche con Malta e Zante (le prime due rotte internazionali), Lampedusa e Alghero.

“Un momento storico” lo ha definito il non executive president oltre che principale azionista German Efromovich, presente al taglio del nastro insieme al presidente dello scalo forlivese Giuseppe Silvestrini.



La nuova compagnia guidata da Gaetano Intrieri, intanto, resta in attesa del secondo aeromobile, il cui arrivo dovrebbe essere fra una decina di giorni, ha anticipato al Resto del Carlino l’a.d., che ha anche spiegato come al momento siano già stati venduti oltre 30mila biglietti, un risultato considerato più che positivo per una debuttante.