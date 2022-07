Ita Airways, 500mila iscritti al programma Volare

19:30

Volare, il programma loyalty di Ita Airways nato lo scorso 15 ottobre, taglia il traguardo dei 500mila iscritti. Per celebrare il risultato la compagnia aerea ha deciso di premiare il socio numero 500.000, con un passaggio di status, da Smart a Executive.

“Siamo davvero soddisfatti della fiducia che ci viene riconosciuta -commenta in una nota Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore e ceo di Volare -. Volare è nato con l’obiettivo di mettere al centro il cliente e consentirgli di accumulare e spendere i punti con facilità e flessibilità. Siamo contenti che i nostri clienti continuino a sceglierci per i propri viaggi di piacere e di lavoro e molto presto potranno anche usufruire dei servizi e dei prodotti dei partner che entreranno a far parte del programma”.



Il livello Executive permette di accedere con priorità ai servizi dedicati come i banchi Business Class per il check-in e il banco transiti, l’accesso alle lounge, il fast track, l’imbarco di un bagaglio extra, la scelta del posto gratuito e il 30% di punti in più rispetto al club Smart.